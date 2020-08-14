شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: 198 إدارة لقبول تظلمات الثانوية الأزهرية 2020 تبدأ العمل من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بدء من يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.

وكان قد أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

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وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هي بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة في حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية.

وأوضح أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام أظهرت معدن طلاب الأزهر الذين تحدوا كل الظروف التي واجهتهم بكل قوة وأن الإصرار على النجاح والتفوق كان مقصدهم، موجهًا الشكر لكل العاملين بالعملية التعليمية على ما بذلوه من جهود عظيمة في ظل هذه الظروف الصعبة.