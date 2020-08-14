شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من الجمعة.. غلق جزئي لنفق النهضة بالجيزة 3 أيام للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت محافظة الجيزة بغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة نفق النهضة في الاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال صيانة عبارة عن (دهانات جسم النفق من الداخل – ورفع كفاءة الإنارة).

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في بيان، مساء الخميس، أن الأعمال تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 14/8/2020م وحتى يوم الأحد الموافق 16/8/2020، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ12 صباحًا، وحتى الـ 5 صباحًا، خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الإسكان بالجيزة بمتابعة الأعمال ميدانيًا واتخاذ ما يلزم.

كما وجّه الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات وتعليمات اللجان المرورية بمنطقة الأعمال لتفادي الازدحام.

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