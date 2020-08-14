شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: السيسي يهدف لعلاج مليون أفريقي على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم تسليم 15 طنًا من الأدوية ومركز غسيل كلوي متكامل إلى دولة جنوب السودان.

أضافت زايد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن المركز الطبي الجديد الذي تم إنشائه في مدينة جوبا يشمل جميع التخصصات، وأُنشئ بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم وجود مركز مصري قديم هناك.

تابعت وزيرة الصحة أن تشغيل المركز الجديد يأتي عبر فريق طبي من وزارة الصحة، وبمدير مصري، مشيرة إلى تدريب كافة الأطقم الطبية، كما أن جميع شحنات الأدوية والمستلزمات بالمركز الطبي من مصر.

قالت زايد إنه في شهر مايو الماضي أرسلت مصر 9 أطنان من ألبان الأطفال، و15 طنًا من الأدوية، ومركز غسيل كلوي متكامل، وتم إعطاء أكثر من 2001 مواطن نظارات طبية، فضلًا عن إجراء الكشف على أكثر من 6 آلاف مواطن من جنوب السودان.

لفتت إلى أن جنوب السودان تعد دولة حديثة، ولهذا هي بحاجة لمزيد من المساعدات بمختلف المجالات، وأن التعامل مع الدول الأفريقية عامةً يأتي في إطار تقديم إعانات عاجلة في مجال الأدوية والدعم الطبي المؤسسي، مثل إنشاء مراكز الغسيل الكلوي والمراكز المتكاملة، كما تم الاهتمام بمد حملة فيروس «سي» للدول الأفريقية، ومنها دولة جنوب السودان، وذلك لأن هدف الرئيس السيسي هو علاج مليون أفريقي على الأقل خلال الفترة المقبلة.

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