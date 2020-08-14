شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يعلّق على وفاة عصام العريان في السجن بعد فيديو حديثه عن والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على وفاة القيادي في جماعة الإخوان، عصام العريان بأزمة قلبية داخل سجن طرة في منطقة المعادي.

وكتب علاء مبارك تعليقا على تغريدة نشرت على موقع تويتر تكشف حديث عصام العريان عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إبان حكم الإخوان المسلمين في مصر: «سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع».

وتوفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، عصام العريان، الخميس، بأزمة قلبية مفاجئة في سجن طرة بمنطقة المعادي.