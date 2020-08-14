شكرا لقرائتكم خبر عن وهبت نفسها للقرآن ولم تتزوج.. 10 معلومات عن أقدم محفظة لكتاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الشيخة سميعة بكر البناسى، أقدم محفظة قرآن كريم عن عمر يناهز 90 عاما، ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز 10 معلومات عن الشيخة سميعة والتى تأتى ابرزها، أنها بدأت عام 1957 فى الإقراء فمنحت إجازات قرآنية لعشرات النساء والرجال فى الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)، وإليكم أهم المعلومات نرصدها كالتالى:..

1- ولدت الشيخة سميعة بكر البناسى فى 18 مايو عام 1930.

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2 - الشيخة سميعة البناسى من مواليد قرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية.

3- ولدت الشيخة سميعة بكر البناسى فاقدة للبصر.

4 - أتمت حفظ القرآن الكريم وعمرها لم يتجاوز 11 عاما.

5- ثم تعلمت القراءات على يد الشيخ مصطفى العنوسى

6- بدأت الشيخة سميعة تحفيظ القرآن عام 1950.

7 - وفى عام 1957 بدأت فى الإقراء فمنحت إجازات قرآنية لعشرات النساء والرجال فى الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)

8 - وهبت نفسها وحياتها كلها لله تعالى ولخدمة القرآن الكريم، مما جعلها لا تتزوج.

9 -كان يفد إليها طلاب القرآن الكريم من داخل وخارج مصر وخارجها ليتعلموا على يديها.

10 - توفيت الشيخة سميعة بكر البناسى أمس الأربعاء عن عمر يناهز 90 عاما.

وكانت مشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، نعت أمس الأربعاء، إلى الأمة الإسلامية والعربية، فضيلة الشيخة سميعة بكر البناسى.

وقالت النقابة إن الراحلة عوضها الله تعالى بنعمة البصيرة عوضا عن نعمة البصر(مكفوفة)، تلك العابدة الزاهدة التقية النقية الورعة التى وهبت نفسها وحياتها كلها لله تعالى، ولخدمة القرآن الكريم، مما جعلها لا تتزوج، حيث فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها اليوم بعدما نطقت الشهادة.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء:"لقد كانت الراحلة الكريمة من أعلم حفاظ القرآن وعلم القراءات فى مصر والعالم، ويحسب لها أنها أجازت عشرات من الرجال ومن النساء، فى الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)، وكان يفد ويأتى إليها طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والأسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينالوا من علمها.