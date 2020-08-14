شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: روشتة وقائية لمربى الماشية والدواجن لمواجهة ارتفاعات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365"، عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لمواجهة الارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو والمناخ المتغير للحفاظ على القطعان ومقاومة الاجهادات الحرارية وطرق العلاج والوقاية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن، فى العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.

- ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الاجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، للحد من نهجان الحيوان أو الطائر.

- يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتى تزيد فى الأجواء الحارة.

- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الاجهادات الحرارية على الجسم.

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- فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

- ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

- حذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

- في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلاً، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الإقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل.

- وناشد قطاع تنمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كافة المربيين بضرورة التواصل مع القطاع، في حال ظهور اية مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 - 01558626681.