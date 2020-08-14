شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير المهن الموسيقية يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 بطولة سمير الإسكندرانى مع المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” تغطية خاصة لوفاة الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، من إعداد الزميل محمود نصر، وتقديم هشام عبد التواب، وحل خلال التغطية الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، ضيفا على الخليج 365.

كشف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن آخر أعمال الفنان الراحل سمير الإسكندرانى كان أغنية لإعلان وصول مصر لبطولة كأس العالم في2018 والتي غنى فيها أغنية اللى "عاش حبك يا بلدى"، مضيفاً:" سمير الإسكندرانى كان فنان محبوب من الجميع"، لافتاً إلى أن الفترة الماضية عانى "الإسكندرانى" من المرض ودخل مستشفى تلقى العلاج وتعافى ودخل المستشفى منذ يومين وتوفى اليوم الخميس.

وحكى سكرتير نقابة المهن الموسيقية لـ"تلفزيون الخليج 365"، عن بطولة الفنان سمير الإسكندرانى مع المخابرات المصرية، قائلاً:" فى منتصف الخمسينات حين كان يدرس فنون جميلة في إيطاليا، سعت إسرائيل لتجنيده لصالحهم، لكنه حين عاد إلى مصر، توجه إلى جهاز المخابرات العامة وطلب مقابلة أحد المسؤولين لإبلاغه بموضوع خاص بأمن وسلامة الدولة".

Advertisements

ونعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير سمير الاسكندراني حيث كتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير ‫سمير الاسكندرانى.. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وتوفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

ولد في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .