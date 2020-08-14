شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناعوت تنعي سمير الإسكندراني: «كان أبويا الروحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكاتبة فاطمة ناعوت، الجمعة، الفنان سمير الإسكندراني.

ووصفت «ناعوت» الإسكندراني بـ«أبيها الروحي».

وقالت: «هل من قبيل المصادفة المفجعة أن ترحل اليوم تحديدًا ١٣ أغسطس، في نفس يوم ذكرى رحيل أبي؟! مصادفة موجعة حتى أفقد أبي مرتين، ويكون الوجع وجعين؟!»

وأضافت: «هكذا فقدت مصرُ العظيمةُ أحد عظمائها. الفنان العظيم والوطني العظيم والمثقف الرفيع، ثعلب المخابرات المصرية، والمطرب الاستثنائي الذي شدا بخمس لغات، في حب مصر، بحنجرة لا مثيل لها، والذي تعلمت منه الكثير، النجم دكتور مهندس/ سمير الأسكندراني».

وأعلنت الكاتبة أن صلاة الجنازة على فقيد مصر ستكون الجمعة ١٤ أغسطس، بعد صلاة الجمعة في مسجد (السيدة نفيسة)، والعزاء بالمقابر.