شكرا لقرائتكم خبر عن الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 10 ساعات والقرآن الكريم سر تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الطالب عمرو الحسينى خليل الرابع مكرر بالقسم العلمى بالثانوية الأزهرية بمحافظة الغربية عن سعادته بتفوقه علميا، وحصوله على ذلك المركز بين الأوائل.

وأضاف الطالب لـ"الخليج 365"، أنه كان يتوقع أن يكون من بين الأوائل، وذلك نتيجة المذاكرة المستمرة والاجتهاد طوال العام، مؤكداً أنه كان يكرس وقته للمذاكرة ومراجعة دروسه، حتى كلل الله تعبه بالنجاح.

وأشار عمرو الحسينى إلى أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى المواد، وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد توقف عن الذهاب للدروس الخصوصية، واستغل الوقت الذى كان يقضيه فى الدروس بالمذاكرة، وكانت ساعات المذاكرة تصل لـ10 ساعات يوميا.

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وأوضح الطالب، أنه تعب وسهر الليالى فى سبيل تحقيق حلمه فى التفوق والنجاح، وكلل الله مجهوده بالتفوق، مبينا أن القرآن الكريم هو السبب الرئيسى فى النجاح وأيضًا الحفاظ على الصلاة فى أوقاتها كانت من أهم دوافع النجاح.

وأضاف الحسينى، أن شقيقه الأكبر كان من ضمن أوائل الثانوية الأزهرية العام قبل الماضى، والآن أصبح طالبا بكلية الطب، مؤكدًا أنه سيسير على خطى شقيقه وسيلتحق بكلية الطب.

وقدم الطالب الشكر لوالديه على وقوفهما بجانبه وتقديم الدعم والمساعدة والمساعدة له طوال السنه الدراسية.