شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتفاصيل موعد إعلان الفائزين والإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وفقا للجدول الزمنى للانتخابات مجلس الشيوخ النتيجة النهائية فى 19 أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل فى جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددى للناخبين.

وأتمت الهيئة جميع مراحل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، ولم يتبقى لها سوى إعلان النتيجة النهائية فور انتهائها من تسلم جميع أوراق الاقتراع من اللجان العامة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وإعلان نتيجتها، لذلك ستعقد الهيئة مؤتمر صحفيا عالميا تدعو فيه كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية.

ومن المقرر أن تفحص الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج التي تصل إليها من المحافظات أول بأول بالتدقيق ومراجعة أوراق ومحاضر الاقتراع والفرز والحصر العددي للناخبين وما حصل عليه كل مرشح والأصوات الصحيحة والباطلة، ومطابقتها على الواقع، ثم ضم لها نتائج تصويت المصريين في الخارج وإعلانها رسميا.

فيما تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في تسلُم نتائج الفرز والحصر العددى للناخبين فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية فور الانتهاء من التظلمات على قرارات اللجان.

وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من إتمام الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ ولم يتبقى منها سوء البت في تظلمات المرشحين وإعلان النتيجة النهائية.

أولا: تقدم تظلمات المرشحين على الفرز فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.

ثانيا: تفصل الهيئة الوطنية فى التظلمات المعروضة عليها من اللجنة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض.

ثالثا: إخطار متقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تريخ صدوره.

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رابعا: تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ومطابقتها على أرض الواقع وضم أصوات المصريين بالخارج.

خامسا: إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخاب رسميا ونشرها في 19 أغسطس.

أولا: استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس.

ثانيا: الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

ثالثا: تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس.

رابعا: تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم 5 سبتمبر.

خامسا: الاقتراع في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر.

سادسا: الاقتراع في جولة الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

سابعا: الفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.