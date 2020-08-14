شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة تعليقا على غرق معدية دميشلى: إنشاء كوبرى بـ17 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إننا تعاقدنا على إنشاء كوبرى بـ17 مليون جنيه لنقل الأفراد فى قرية دميشلى وسيتم تسلم الكوبرى فى شهر مارس العام المقبل 2021. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن التعويض سيصل إلى 60 ألف جنيه لأسر كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيرى أمام قرية دمشلى بمركز ومدينة كوم حمادة، مضيفا أننا نعمل على إنشاء 12 كوبرى في المحافظة.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أكد أنه تم التنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، على زيادة الإعانة العاجلة لأسر ضحايا حادث غرق معدية، بقرية دمشلى بكوم حمادة إلى "20 ألف جنيه" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

وتم انتشال جثمان أحد ضحايا غرق المعدية ليصبح الإجمالى 3 ضحايا تم انتشالهم وجارى البحث عن آخر المفقودين، كما تم رفع المعدية الغارقه وكافة أثار الحادث.

هذا ويتقدم اللواء هشام آمنة، كحافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته.