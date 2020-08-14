شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وفود من الإمارات وإسرائيل تزور البيت الأبيض خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الوفود الدبلوماسية من الإمارات وإسرائيل ستأتى خلال 3 أسابيع إلى واشنطن لتوقيع الاتفاقيات التى ستحدد شكل العلاقات مستقبلا بين الدولتين.

وقال إن الاتفاق سيكون بداية لتغير التعامل مع المسيحيين فى الشرق الأوسط، وذلك ردا على سؤال كيف سيساعد هذا الاتفاق فى وقف قمع المسيحيين، وقال إن ما يحدث معهم فى بعض الأماكن مخزى.

وأضاف أن الدين المسيحى يعامل بشكل جيد بل بشكل رهيب و غير عادل و" إجراميا" فى بعض الأحيان فى الشرق الأوسط.

وقال إن الكثير من الدول ستسير على نفس المسار وتوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الاتفاق هو نتاج عمل طويل من جانب إدارته.

وأكد إدارته تمكنت من إنهاء اتفاق تاريخى بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما.

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وقال إن هذا الاتفاق يعد أكبر انجاز دبلوماسى منذ اتفاق مصر.

وأضاف أنه سيسمح للكثير من المسلمين بزيارة المسجد الأقصى وغيره من المواقع الإسلامية.

وأكد أن إسرائيل ستوقف بناء المستوطنات، معتبرا أن اليوم تاريخى للعالم ولإسرائيل وللإمارات.