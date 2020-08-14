شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لـ تليفزيون الخليج 365: الانتقالات عرض وطلب.. والأهلى خسر رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق، على رحيل رمضان صبحى عن النادى الأهلى، قائلاً: "رمضان صبحى رايح بيراميدز بناء على البيان الصادر عن النادى الأهلى، رمضان أنهى مشواره مع الأهلى، وسيكمل مسيرته في نادى آخر هو بيراميدز".

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365"، مساء اليوم الخميس: "الرياضة أصبحت عرض وطلب، الأهلى عرض 18 مليون جنيه في الموسم لرمضان صبحى، واتعرض عليه أكثر من 30 في السنة، ودا لاعب محترف وشايف أن الفترة اللى فاتت أمور حدثت في النادى الأهلى مطمنش، وأن مفيش أمان في الأهلى، مثل التعاقد مع طاهر محمد طاهر، وكهرباء، وحسين الشحات، والحقيقة أن رحيل رمضان هيفرق كتير "نفسياً" مع لاعبى وجماهير الأهلى".

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وتابع رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق، تعليقا على سؤال من الخاسر في أزمة رمضان صبحى، الأهلى أم اللاعب: "الأهلى خسر رمضان، لأنه لاعب وموهوب صغير فى السن، وسيكون مشارك بقوة فى الأولمبياد القادمة ومن المتوقع أن يحترف بعد الأولمبياد وكان ممكن أن يحصل الأهلى على عائد مالى كبير بعد شراء رمضان وبيعه مستقبلا خارج مصر".

وكان مسئولو الأهلي، فجروا مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم أنه كان فى مقدورهم الحفاظ على رمضان صبحي باستمراره مع الفريق حال الرضوخ لطلبات اللاعب والموافقة على دفع راتب سنوى له يقدر بـ30 مليون جنيه.

ولا يزال رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقترابه من الانتقال لبيراميدز يمثل صدمة لجماهير وعشاق الأهلي، خاصة أنه ليس اللاعب الأول الذي ينتقل من الفريق الأحمر لصفوف بيراميدز حيث سبقه عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف إكرامي.