شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اتفاق "الإمارات- إسرائيل" أكبر إنجاز دبلوماسى منذ اتقاق السلام مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تمكنت من إنهاء اتفاق تاريخى وعظيم ورائع بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما، ومؤكدا أن هذا الاتفاق يعد أكبر إنجاز دبلوماسى منذ الاتفاق مع مصر.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه سيسمح للكثير من المسلمين بزيارة المسجد الأقصى وغيره من المقدسات الإسلامية.

وأكد أن إسرائيل ستوقف بناء المستوطنات، معتبرا أن اليوم تاريخى للعالم ولإسرائيل وللإمارات.

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وتابع، ترامب، إن الكثير من الدول ستفعل نفس الشئ، وإن الاتفاق هو نتاج عمل طويل من جانب إدارته، موضحا أن الوفود ستأتى خلال 3 أسابيع إلى واشنطن لتوقيع الاتفاقيات.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تغريده له باتفاقية السلام بين الإمارات المتحدة وإسرائيل، واصفاً الخطوة بالتاريخية.

وغرد ترامب تعليقاً على الاتفاق: إنجاز ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

واتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.