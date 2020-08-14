شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون الخليج 365: اتقافية السلام بين الإمارات وإسرائيل تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا لاستعراض أبرز الموضوعات التى اهتم المصريون بالبحث عنها اليوم، أعده الزميل محمود نصر، وقدمه الزميلان شروق وجدي وهشام عبد التواب. تناول موجز التريندات اهتمام رواد موقع البحث جوجل بنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، التى من المقرر أن تُعِلِن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وفَقاً للجدول الزمنى للانتخابات فى 19 أغسطس المُقبل في مؤتمر صحفي، بعد الانتهاء من تسليم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل فى جميع التظلمات المُقدمة على الحصر العددى للناخبين.

من المقرر أن تفحص الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج التي تصل إليها من المحافظات أول بأول، بالتدقيق ومراجعة أوراق ومحاضر الاقتراع، والفرز والحصر العددي للناخبين، وما حصل عليه كل مرشح والأصوات الصحيحة والباطلة، ثم إعلان النتيجة رسميا.

كما تناول الموجز تصدر الإمارات، تريندر تويتر، بعد الإعلان عن اتفاق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

بالإضافة إلى اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالبحث عن خبر اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي والقسم الأدبي، وانتظار إعلان النتيجة لطلاب الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

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وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72.99%. بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%. بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالى المتقدمين، وعددهم 115.443 طالبًا.

وأشار الموجز إلى تداول أبناء حول تعرض اليوتيوبر خالد جاد، للإصابة بجلطة في ذراعة اليمنى منذ أيام استلزمت نقله لأحد المستشفيات بالعاصمة الألمانية برلين.

وكتب رئيس بيت العائلة المصرية في برلين علاء ثابت، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه قام بزيارة خالد جاد في المستشفى وطمن جمهوره ومحبيه على حالته اليوتيوبر خالد جاد.

ورياضاً.. اهتمام عشاق كرة القدم، بخبر إعلان النادى الأهلى عن خروج رمضان صبحي من حسابات النادي وإعلان اللاعب رغبته في الانتقال إلى نادى بيراميدز.

وردود الأفعال بين جماهير الأهلي كانت ما بين مؤيد ومعارض لفكرة رحيله، وكمان كان من بين الاهتمامات، المبلغ اللي هيتقاضاه اللاعب، خاصة بعد ما أشارت معلومات إلى أن نادي بيرامدز هيدفع للاعب ما يزيد عن 90 مليون جنيه في 3 سنوات.

ومن المتوقع أنه يشغل رمضان صبحي الحديث على الساحة الرياضة لفترة طويله، حتى بعد الانتهاء من الصفقة وانتقال اللاعب لنادى جديد بشكل رسمي، وبعدين يبدأ الحديث على اللي هيقدمه اللاعب لفريقه الجديد.