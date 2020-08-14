الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بتعيين عبد الله عمر شوضة رئيسًا لمحكمة النقض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019، بتعيين القاضى عبد الله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من 8-8-2020 ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

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