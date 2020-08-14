شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مهاجما بايدن: سياساته بشأن الهجرة ستسمح للوباء بالتفشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المرشح الديمقراطى جو بايدن، قائلا، إنه سيسمح بدخول المجرمين عبر الحدود، مشيدا مرة أخرى بجدار المكسيك، حيث انتقد الرئيس فى المؤتمر الصحفى اليومى بايدن لدعوته ارتداء الكمامات، ومع ذلك، قال إنه لا يزال ينصح بارتدائهم ولكن يجب أن يكون هناك بعض الحريات الممنوحة لحكام الولايات لفرض ارتدائها أو لا، وأن فى كل منعطف، كان بايدن مخطئًا بشأن الفيروس- متجاهلاً الأدلة العلمية."

وتابع الرئيس الأمريكى، إن سياسات الهجرة الخاصة لـ"بايدن" ستسمح للوباء بالتسلل إلى كل المجتمع الأمريكى، ومؤكد أن الولايات تطبق نصائح العلماء بضرورة ارتداء الكمامات، عندما لا يكون هناك تباعد اجتماعى، قائلا، إن الأمريكيين كذلك يجب أن يحتفظوا ببعض الحريات.