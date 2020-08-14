شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص والمساجد تؤذن آذان النوازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد، على عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

ومن المقرر أن تنقل وزارة الأوقاف صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص فى القاهرة بعدد محدود من العاملين في الوزارة وفريق الإذاعة والتليفزيون المكلف بنقل الخطبة على الهواء مباشرة.

ووجهت وزارة الأوقاف مديرية القاهرة، وأئمة المسجد بأهمية التأكد من التباعد بين المصلين بمسافات متر ونصف المتر أفقيا ورأسيا، وعدم فتح دورات المياه فى المسجد وعدم السماح لأى شخص بدخول المسجد إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالمسجد وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة.

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وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة ليكون تحت عنوان "أعمدة بناء الدولة"، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن موضوع الخطبة تم اختياره ليتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديرى المديريات بشن حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.