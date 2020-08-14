شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لـ تليفزيون الخليج 365: أسطورة ابن النادى انتهت والجنيه اللى بيتكلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق، جماهير النادى الأهلى بالبحث عن أسباب رحيل رمضان صبحى عن الفريق، قائلاً: "أقول لجماهير الأهلى، أين أنتم من مجلس الإدارة، عبدالله السعيد ترك الأهلى، أحمد فتحى ترك الأهلى، لماذا لا تفكروا أين العيب، ليه اللاعيبة دى مشيت، اللاعيبة دى تمنت أن تمر بجوار النادى الأهلى، هناك أمر يعلمه اللاعبون فقط ولا يعلمه الجمهور، لماذا يترك اللاعبون النادى الأهلى.

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ووجه رضا عبد العال سؤالا لجماهير النادى الأهلى، خلال لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365" مساء اليوم الخميس قائلاً: "كيف يهرب اللاعبون من تحت أيد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأفضل لاعب في تاريخ مصر، هناك أمر غلط، وأين الخلل، مفيش حد في الأهلى بيعرف يتعامل مع اللاعيبة، الكورة لا تعرف الآن الولاء والانتماء إذا دخل الاحتراف انتهت أسطورة ابن النادى، الكورة احتراف.. الجنيه هو من يتكلم والاحتراف أنهى أسطورة الانتماء، والجنيه عند اللاعب أهم من أي حد".

وأضاف "عبد العال" تعليقا على اعتراضات جماهير الأهلى حول رحيل رمضان صبحى من النادى: "الناس اللى معترضة على رحيل صبحى بحجة أنه الأهلى من رباه ويجب عليه البقاء في النادى الذى ينتمى له من صغره، أقول لهم أين كانت فكرة الانتماء، حين كان يحصل الأهلى على لاعبى الإسماعيلى ومن أندية أخرى، الحقيقة كما تدين تدان، ما فعله الأهلى فى السابق مع الأندية يحدث معه من الحصول على اللاعبين الكبار من أنديتهم".

وكان مسئولو الأهلي، فجروا مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم أنه كان فى مقدورهم الحفاظ على رمضان صبحي باستمراره مع الفريق حال الرضوخ لطلبات اللاعب والموافقة على دفع راتب سنوى له يقدر بـ30 مليون جنيه.

ولا يزال رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقترابه من الانتقال لبيراميدز يمثل صدمة لجماهير وعشاق الأهلي، خاصة أنه ليس اللاعب الأول الذي ينتقل من الفريق الأحمر لصفوف بيراميدز حيث سبقه عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف إكرامى.