شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سلام تاريخى بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفاق تاريخى أعلن عنه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بين الإمارات وإسرائيل، وهو بمثابة تحول فى العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبى من خلال فتح علاقات دبلوماسية. الرئيس دونالد ترامب، اعتبر الاتفاق أسهل بكثير من الاتفاق مع الديمقراطيين وقال إنه سيصب في مصلحة السلام في الشرق الأوسط. وناشد بضرورة استغلال الاتفاق ليكون ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة. الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبلا، اعتبر الاتفاق هدفه وضع خارطة طريق وتدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.
فى الفيديو التالى نستعرض مزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق:
كان قد اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم الخميس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وفى خطابه، قال الرئيس الأمريكى إن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بمثابة "كسر لجبل الجليد"، إلا أنه قال فى الوقت نفسه أنه "أسهل من السلام مع الديمقراطيين"، فى إشارة للحزب الديمقراطى، وتابع: "الجميع كان يقول إنه من المستحيل إلى التوصل لاتفاق مماثل مع إسرائيل، لكنه استطاع التقريب بين البلدين".
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