شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سلام تاريخى بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفاق تاريخى أعلن عنه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بين الإمارات وإسرائيل، وهو بمثابة تحول فى العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبى من خلال فتح علاقات دبلوماسية. الرئيس دونالد ترامب، اعتبر الاتفاق أسهل بكثير من الاتفاق مع الديمقراطيين وقال إنه سيصب في مصلحة السلام في الشرق الأوسط. وناشد بضرورة استغلال الاتفاق ليكون ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة. الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبلا، اعتبر الاتفاق هدفه وضع خارطة طريق وتدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

فى الفيديو التالى نستعرض مزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق:

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