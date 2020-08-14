شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف 65 ألف جنيه لأسرة المتوفى فى حادث غرق معدية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناءً على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 65 ألف جنيه للمتوفى فى حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، الذي أسفر عن وفاة 4 حتى الآن فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا.

وقالت الوزيرة، إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2012، وكذلك القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و5 آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الأبحاث الاجتماعية للاسر المتضررة لدراسة مدي إمكانية استفادتها من برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.