شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية فى آخر أسبوع من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية حوالى 770 ألفا، أي أكثر من طلاب الثانوية العامة بـ120 ألفا وهو يحدث لأول مرة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن الامتحانات العملية بدأت منذ ثانى أسبوع في امتحانات الثانوية العامة، أما اليوم انتهت الامتحانات التحريرية والتي بدأت 25 يوليو.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أنه تم إعطاء طلاب الدبلومات الفنية الفرصة لأى طالب متخوف من أي ضرر صحى بسبب كورونا أن يعتذر ويمتحن العام المقبل بدرجات كاملة، ولم يؤجل أى أحد، أما من غابوا فكان ذلك لظروف خاصة.

وذكر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية في آخر أسبوع من أغسطس، أو بداية سبتمبر على الأكثر.