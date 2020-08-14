شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اللبنانى: 25 مليار دولار خسائر انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن تكاليف إعادة بناء مرفأ لبنان عملية ستأخذ وقت والتقدير الأولى يكشف أن الخسائر 15 مليار دولار، بجانب خسائر المؤسسات والمنازل والممتلكات، التي قد تصل لـ10 مليارات دولار. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، إن خسائر انفجار مرفأ بيروت ضخمة وكبيرة، ولم نتلقى أى مبالغ مالية والمساعدة عبارة عن أمور مستعجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد طبية.

وأضاف شلالا، أن هناك تحقيقات جارية حول الانفجار، وستظهر كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن الملف تم تحويله إلى أعلى سلطة قضائية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار الذي ضربها في 4 أغسطس الجارى، وأوضحت المنظمة - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة اللبنانية.

من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون الثقافة في اليونسكو إرنستو أوتون: "إن المجتمع الدولي أرسل إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة"، مضيفًا أن هيئة اليونسكو ملتزمة بقيادة الجهود في المجال الثقافى،وكانت اليونسكو قد حذرت من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت.