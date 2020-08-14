بالصور| مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة "أفياري" من مولدوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، الخميس، أولى رحلات شركة "أفيارى" للطيران القادمة من مولدوفا في شرق أوروبا، وعلى متنها 180 راكبا.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور هبوطها بالمطار تعبيراً عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم.

وكان في استقبال الركاب الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يذكر أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلة واحدة أسبوعياً بنظام الطيران العارض لنفس شركة الطيران خلال فترة الموسم الصيفي الحالي.