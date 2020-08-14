شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات المتبقية لانتخاب مجلس الشيوخ وموعد إعلان الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فى تسلُم نتائج الفرز والحصر العددى للناخبين فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية فور الانتهاء من التظلمات على قرارات اللجان.

وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من إتمام الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ ولم يتبقى منها سوء البت في تظلمات المرشحين وإعلان النتيجة النهائية.

ويقدم ”الخليج 365” فى سطور الإجراءات المتبقية من الجولة الأولى للانتخابات وفقا للجدول الزمنى للانتخابات التي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات:

أولا: تقدم تظلمات المرشحين على الفرز فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات وهو غدا الجمعة.

ثانيا: تفصل الهيئة الوطنية فى التظلمات المعروضة عليها من اللجنة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض.

ثالثا: إخطار متقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تريخ صدوره.

رابعا: تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ومطابقتها على أرض الواقع وضم أصوات المصريين بالخارج.

خامسا: إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخاب رسميا ونشرها في 19 أغسطس.

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وعن إجراءات الجولة الثانية المقرر تطبيقها وصولا لأنهاء هذا المارثون الانتخابي بشكل نهائي وفقا للجدول الزمنى فهي:

أولا: استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس.

ثانيا: الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

ثالثا: تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس.

رابعا: تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم 5 سبتمبر.

خامسا: الاقتراع في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر.

سادسا: الاقتراع في جولة الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

سابعا: الفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.