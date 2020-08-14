"حكاية لها العجب".. شاهد قصة بريطانية أنجبت من زوجها بعد وفاته بـ3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 سنوات من وفاة زوجها أنجبت أرملة بريطانية توأمًا عن طريق التلقيح الاصطناعى حيث أرادت لوسي "37 عامًا" أن تنجب من زوجها الراحل "ديفيد" الذي تحبه وتظل تتذكره حتى بعد وفاته وبالفعل وفت بوعدها بأنه سيكون أبًا فبعد معاناته مع مرض السرطان في الحلق قرر الزوجان تجميد حيواناتهما المنوية قبل أن يتسبب العلاج في إصابته بالعقم ويتوفى في عام 2017 ورغم توقع الأطباء أن فرص حملها ضئيلة إلا عملية التلقيح الصناعى نجحت بالفعل وأنجبت ولدين بصحة جيدة، وأطلقت على أحدهما اسم زوجها الراحل ديفيد والأخر أسمته صموئيل. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض المزيد من تفاصيل القصة:

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