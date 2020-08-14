الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وعلى القرار رقم 402 لسنة 2019، بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع ، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارا من 12-8-2020 ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

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