شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلق على وفاة 8 أطفال بمخيم الهول بسوريا: الوضع متدهور للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت منظمة الصحة العالمية عن حزنها لوفاة 8 أطفال دون سن الخامسة في مُخيم الهول بسوريا.

وتُشير التقارير إلى حدوث هذه الوفيات في غضون أربعة أيام لأسباب مُختلفة، ومنها أسباب رئيسية تعود إلى سوء التغذيَّة، والجْفاف الناجم عن الإسهال، والنزيف الداخلي، وفَشَل القَلب، ونقص سكر الدم.

وقالت منظمة الصحة العالمية : لدينا شعور عميق بالحزن إزاء تدهور الوضع الحالي في مُخيم الهول على مدار الأسابيع الماضية، إذ لا تزال المرافق الصحية داخل المخيم تواجه عدة مشاكل، مثل نقص الإمدادات والعاملين.

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وتابعت: نشعر بالقلق لأن بعض المرافق الصحية داخل المخيم قد اضطرت إلى غلق أبوابها مؤقتاً، في أعقاب ظهور حالات إصابة بمرض كوفيد-19 في شمال شرق سوريا، ومنها بعض الحالات المؤكدة في صفوف العاملين الصحيين في مُخيم الهول. ويُعزى ذلك جزئياً إلى عدم توافر معدات الوقاية الشخصية، فضلاً عن تعليق تقديم الخدمات الطبية ووقفها جزئياً في أجزاء من المُخيم.

وأضافت: كان من الممكن الحيلولة دون وقوع أغلب الوفيات. والمنظمة حالياً بصدد إطلاق تقييم لفهم الأسباب والظروف المحيطة على نحو أفضل.

وسينظر فريق تقييم متعدد القطاعات، تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، في مدى توافر الخدمات الصحية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الضرورية والعاجلة لسكان المُخيم، وسيتخذ إجراءات تصحيحية على الفور.