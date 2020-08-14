شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للاستشهادات المرجعية لرفع تصنيف الجامعة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وهى تعد أول ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات النظرية والمهتمين بالنشر العلمى باللغة العربية، ويأتى ذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للمساهمة فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

حاضر فى ورشة العمل الدكتور علي سليمان مدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا. وأوضح الدكتور محمد القصاص، أن وحدة دعم البحث العلمى تعكف على عقد سلسلة من ورش العمل بهدف تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.

وتضمنت ورشة العمل استعراض كيفية وأهمية استخدام الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، حيث أن الاستشهادات المرجعية هو قاعدة بيانات جديدة على منصة شبكة العلوم Web of Science.

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ويساهم هذا الكشاف في جعل المجلات العربية في متناول الباحثين في جميع أنحاء العالم من خلال ربط المحتوى العلمي العربي بشبكة الاستشهادات العالمية من المجلات العلمية عالية الجودة المحكمة مع أكثر من 1.7 مليار مرجع من المراجع المستشهد بها.

وأوضحت ورشة العمل، أن المنتظر من الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية تقديم المنشورات العربية للمجتمعات العلمية العالمية، وأن يبرز مساهمة الجهود البحثية العربية وكذلك تسهيل التعاون وتوسيع البصمة الاكاديمية العربية.

وخلال ورشة العمل تم شرح أسباب استخدم الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية، وذلك لتحليل النتائج بصورة مرئية، والبحث فى جميع قواعد البيانات، والوصول للنص الكامل الموثوق به، والتعرف بسهولة على مقالات الوصول المفتوح وتصفيتها والوصول إليها في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ، والحصول بنقرة واحدة على مقالات الوصول المفتوح.

وتضمنت ورشة العمل أيضا التدريب على استخدام والدخول على بنك المعرفة المصرى، وكيفية البحث في قواعد البيانات باللغة العربية، وكذلك كيفية تحليل النتائج بصورة مرئية.