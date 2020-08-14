شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " : توزيع 16 طن من لحوم الأضاحى على مديريات الوزارة بـ 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف قيام الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات الإقليمية ، يرافقه الشيخ علاء شعلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري ، والشيخ محمد نور عثمان مستشار قطاع المديريات اليوم الخميس بمتابعة عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بمحافظة القاهرة، و تم عملية التشفية ، والتبريد والتجميد ، والتجهيز للنقل.

وقال الشيخ صبري ياسين ، تم اليوم الخميس توزيع (16) طن لحوم على مديريات : (القاهرة – القليوبية – الإسكندرية – الجيزة – الشرقية) ، بواقع (3) طن لمحافظات ( القاهرة – القليوبية –الجيزة – الشرقية) و (4) طن لمديرية (الإسكندرية)، وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن (96) ألف كيلو من اللحوم .

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن أنها حققت حصيلة صكوك الأضاحي نقلة نوعية حيث بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضي ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.

وقالت الوزارة إنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة ، فتحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال ، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله .

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ووجهت وزارة الأوقاف ، جميع العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية ، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم ، و من يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم ، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع .

وشددت الوزارة ، الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج ، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا ، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله، كما أكدت الوزارة على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .