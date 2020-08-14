شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يتفقد كنيسة عذراء السجود فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مساء اليوم الخميس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، حيث احتفل مع الأب الراعي جورج جميل والأب عماد اللعازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.

وقد احتفل الأنبا باخوم، أمس الأربعاء، بخريجي المرحلة الثانوية من الشباب بالإسكندرية، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، بمشاركة الأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب رعاة الكاتدرائية، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة ومسئول لجنة الشباب، والأب بيشوي عبد المسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الشباب المحتفي بهم.

وألقي الأنبا كلمة للشباب حول ضرورة تمسكهم بأهدافهم، شريطة أن تكون هذه الأهداف حقيقة وليست مزيفة موكدا علي أهمية السعي نحو تحقيق هذه الأهداف، تضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية علي الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع الأنبا باخوم.