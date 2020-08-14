مصر | فريق بحث لكشف ملابسات العثور على صاحب شركة مقتولا ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق بحث لكشف ملابسات العثور على صاحب شركة مقتولا ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب شركة مقتولا داخل مكتبه، بشارع العشرين، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة صاحب شركة داخل مكتبه بشارع العشرين، نطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وإنتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة صاحب شركة مقتولا داخل مكتبه.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، ويواصل ضباط مباحث القسم الإستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة، وفحص علاقات المجني عليه.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.