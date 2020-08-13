شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الإعلان الرسمى عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ يوم 19 أغسطس 2020 مع نشر النتيجة فى الجريدة الرسمية وجريدتى الأخبار والجمهورية.

ويبدأ فى اليوم التالى لإعلان النتيجة، يوم 20 أغسطس، استئناف الدعاية الانتخابية في لجولة الإعادة، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتائج يومى الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون اعتبارًا من يوم السبت 22 أغسطس إلى يوم الاثنين 31 أغسطس.

تبدأ جولة إعادة الانتخابات في خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، وتُجرى الانتخابات داخل مصر في يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 ويتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية