شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 65 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل متوفي في حادث البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 65 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة ٤ مواطنين حتى الآن، فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت القباج في بيان، الخميس، إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٢، وكذلك القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف ١٠ آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و٥ آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى ٥ آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باجراء الابحاث الاجتماعية للاسر المتضررة لدراسة مدي امكانية استفادتها من برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.