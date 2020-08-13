شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 180 سائحًا.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مولدوفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة مساء الخميس، أولى الرحلات الجوية القادمة من مولدوفا، وعلى متنها حوالي ١٨٠ سائحًا، بعد انقطاع لخطوط الطيران من مولدوفا دام لعدة سنوات تزامنًا مع فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي وجرى توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

من جانبه أوضح إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة أن المباحثات المصرية نجحت في عودة أولى الرحلات من مولدوفا عقب فتح أولى رحلات خط طيران «مولدوفا- الغردقة» بعد انقطاع دام لعدة سنوات عديدة، وذلك عقب التنسيق بين الجهات المصرية وشركات الطيران الملدوفي.

وتابع أنه سيجري تسيير رحلة أسبوعية، كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعًا خلال الموسم، وذلك كخطوة أولى لاستعادة الحركة السياحية، لافتًا إلى أن عودة السياحة حاليًا خطوة مهمّة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى بعد جائحة كورونا.