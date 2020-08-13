شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل صفر إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية اليوم الخميس صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى 11 مركز ومدينة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتي اليوم الخميس عند 8954 حالة إصابة.
وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية حتي اليوم الخميس الأرقام الآتية: مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة إصابة، وبنها 2215 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1187 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة إصابة، وشبين القناطر 727 حالة، وطوخ 977 حالة إصابة، وقليوب 676 حالة إصابة ومدينة قها 46 وكفر شكر 425 حالة إصابة
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الوضع في مصر
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اصابات
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95,963
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تعافي
55,901
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وفيات
5,085
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