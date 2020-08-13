شكرا لقرائتكم خبر عن منح لأبناء مطروح فى الاكاديمية العربية للعلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الدكتور ايهاب ياقوت مساعد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى البحرية لشئون الافرع الجديدة والدكتور الهادي سليمان مساعد عميد التسجيل والقبول بالأكاديمية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة و الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظة

وذلك بشأن التنسيق ومساعي المحافظة مع الاكاديمية بشان توفير عدد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة للالتحاق بالأكاديمية وابدى الدكتور ايهاب ياقوت ترحيب الاكاديمية وتوجيهات الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع المحافظة لتوفير مزيد من المنح لأبناء المحافظة فى عدد من الكليات والتخصصات بالأكاديمية بالإضافة الى تقديم كافة الدعم العلمي والفني فى مختلف المجالات لخدمة أهالى مطروح .

حيث وجه المحافظ لهم الشكر على تعاونهم لإعطاء الفرصة للطلاب من أبناء المحافظة وتسليحهم بتعليم ذو جودة عالية الذى تقدمه الاكاديمية ويمكنهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم مشيرا أن محافظة مطروح حاجة لتخريج كوادر علمية من ابنائها فى كافة المجالات لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق التنمية المنشودة للمحافظة.

فى نهاية اللقاء أهدى الدكتور إيهاب ياقوت درع الاكاديمية للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا له. كما أهدى درع الاكاديمية للواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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