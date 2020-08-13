شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز 82 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي، مساء الخميس، الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عام فهو من مواليد 8 فبراير 1938.
وقدم سمير الإسكندراني، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.
وقال أحمد رمضان، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، إن الإسكندراني وافته المنية، داخل منزله، وحتى الآن لم يحدد موعد العزاء أو الدفن.
فيما نعى الفنان محمد صبحي الراحل قائلًا: «بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم.. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية، المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان.. وداعاً الفنان والانسان دعائي إلى الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان».
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