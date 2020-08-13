شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن وجود مفاوضات واتفاقات مع إسرائيل يمنح العرب فرصة لعرض وجهات النظر المختلفة ومصر لديها رصيدًا سياسيًا كبيرًا.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير، وربما تكون السودان مرشحة لتتقدم خطوة أخرى نحو عقد اتفاق مع إسرائيل.
وتابع أن الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني تدفع للتفكير بشكل جديد، لا سيما أن المقاطعة لم تكن مضرة لإسرائيل ولم تفيد القضية الفلسطينية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنعم سعيد: اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.