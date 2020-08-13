شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن وجود مفاوضات واتفاقات مع إسرائيل يمنح العرب فرصة لعرض وجهات النظر المختلفة ومصر لديها رصيدًا سياسيًا كبيرًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير، وربما تكون السودان مرشحة لتتقدم خطوة أخرى نحو عقد اتفاق مع إسرائيل.

وتابع أن الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني تدفع للتفكير بشكل جديد، لا سيما أن المقاطعة لم تكن مضرة لإسرائيل ولم تفيد القضية الفلسطينية.