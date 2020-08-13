شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 13 بحادث تصادم 3 سيارات بجوار دير الأنبا موسى الأسود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى جامبو وملاكى بطريق خدمات طريق العلمين الدولى بجوار دير الأنبا موسى الأسود.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بوصول 13 مصابًا إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى.
وتبين من الانتقال تصادم سيارة نقل وأخرى جامبو وثالثة ملاكى، بطريق خدمات طريق «وادى النطرون - العلمين» بجوار دير الأنبا موسي الاسود، وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة فى مكان الحادث.
وأصيب فى الحادث «محمود .ع» 20 سنة، و«عبد الفتاح .م» 45 سنة، و«هانى .ش» 33 سنة، و«محمد .ف» 31 سنة، و«حمدى .س» 20 سنة، و«محمد .ب» 17 سنة، و«عبد الرحمن .م» 36 سنة، و«صلاح .ر» 52 سنة، و«فتحى .ع» 28 سنة، و«هيثم .خ» 25 سنة، و«محمد .م» 32 سنة، و«مدحت .م» 30 سنة، و«سيد .ع» 33 سنة، وجميعهم مقيمون بوادى النطرون ومصابون بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج.
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