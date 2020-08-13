شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوافق على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية و اليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح لتدريب طالبات المدارس الصناعية واشار المحافظ على أهمية فتح هذا الفصل نظرا لما تتميز به المحافظة بافضل انواع الاصواف فى العالم هو صوف اغنام البرقى مع العمل علي احياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وأوضح سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه تم إبرام بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة لتحقيق أقصى استفادة لابناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة.

يذكر أن محافظة مطروح من أهم المحافظات التى تشتهر بتربية اغنام البرقى التى لها سمعه عالمية فى جودة لكونها وقلة الدهون بها وتعتبر أصولي اغنام الغرقى بمطروح من أعلى الاصناف قيمه سوقية نظرا بكثافة خيوط الصوف المستخرج من اغنام البرقى وسهولة تحوير صوفها لإعادة استخدامه فى عدة صناعات يدوية وبيئية تخص الثقافة البدوية .