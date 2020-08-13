شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: ما يحدث من تركيا في المنطقة «فُجر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم"، ما يحدث من تركيا في المنطقة العربية في الوقت الراهن بـ «الفُجر».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول التي تعارض مصر لا تعتبر بالقوانين الدولية، سواء قانون الأنهار أو قانون البحار.
وكشف عبد المنعم سعيد أن الأطماع زادت في المنطقة العربية نتيجة الخلل الذي تشهده المنطقة في مطلع العقد السابق، كما طمعت إسرائيل في المنطقة، التي تتشدد وتتعنت في المفاوضات وعلى الجانب الآخر تتراجع حماس عندما يكون هناك تقدما في المفاوضات .
وتابع أن العالم والإقليم تغير بشدة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحوثيين، وإيران قاموا بتفجير ناقلة نفط في ميناء الفجيرة في الإمارات التفجير الذي شهدته شركة أرامكو السعودية.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,963
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تعافي
55,901
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وفيات
5,085
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