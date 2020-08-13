شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بالحد الأدنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوى العامة (المرحلة الثانية) على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد دراسة الفراغات والأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس بمدن ومراكز المحافظة على النحو التالى: إدارة مطروح التعليمية 240 درجة وادارة البنجر 235 وادارة الحمام التعليمية 235 درجة وادارة العلمين 215 درجة وادارة الضبعة 230 درجة ادارةالنجيلة 230 درجة وادارة برانى 235 درجة وادارة السلوم 215 درجة وادارة سيوة التعليمية 242 درجة وياتى ذلك استجابة لطلبات اولياء الامور والتيسير عليهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مطروح يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.