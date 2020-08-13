للمرة الـ12.. مصر للطيران تحصل على تجديد شهادات "الأيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام الثاني عشر على التوالي علي تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات(ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001/2018 ) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT.

وأعرب الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته باجتياز هذه الشهادات والتي تعد أعلى الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا.

وتابع: ذلك يدل على قدرة الشركة الوطنية على التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية بالتنسيق بين الادارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة للشركة رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.

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وأضاف الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط، أنه عقب اجتماعه بالوفد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، أن الشركة اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات المهمة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو مع NO Findings & observations، مؤكدا أن شركة مصرللطيران للخطوط الجوية تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيزو منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٨ واستمرت حتى الأن في تجديدها .

وأشاد الوفد بأداء والتزام العاملين بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

جدير بالذكر أنه تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الإداري المتكامل.