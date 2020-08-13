3 مصابين في سقوط سيارة بترعة البراجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 3 أشخاص في سقوط سيارة ملاكي بترعة البراجيل بمركز أوسيم، اليوم الخميس. تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة في الترعة المُشار إليه وتحديدا أمام مصنع الجبنة. وانتقلت الجهات المعنية إلى محل الحادث، ونقل المصابين لمستشفى أوسيم، وانتشال السيارة من مجرى الترعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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