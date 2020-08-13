بالفيديو.. مكافحة المخدرات تضبط صفقات حشيش بـ3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتصدي لمروجي المواد المخدرة. وترجم ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلك الجهود إلى ضربات أمنية ناجحة. الإدارة رصدت نشاط عنصرين إجراميين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في مخدر الحشيش متخذين محافظة البحيرة مسرحا لنشاطهما غير المشروع. Advertisements مأمورية استهدفت المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن البحيرة أوقعتهما أثناء قيادتهما سيارتين بالطريق الصحراوي دائرة قسم أبو المطامير، وبحوزتهما 300 طربة حشيش قدر قيمتها بـ2 مليون جنيه. كما تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عددا من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية عُثر بحوزتهم على 115 طربة حشيش بقصد الاتجار، تقدر بمليون و255 ألف جنيه.

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