النشرة المرورية.. تباطؤ أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كاثافت مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.
البداية من الطريق الدائري الذي سجل زحاما من كارفور للبساتين من المريوطية للمنيب والمتجه من نفق السلام حتى مدينة السلام، والقادم من الوراق قاصدا الطريق الزراعي.
تباطؤ في حركة المرور بطريق الأوتوستراد للمتجه من كوبري التونسي للطريق الدائري، ومحور الخلفاوي من مدينة نصر لميدان الحدائق، وطريق صلاح سالم من كوبري أكتوبر لشارع الطيران.
أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من الأوتوستراد لرمسيس والقادم من الهندسين إلى رمسيس أيضا.
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