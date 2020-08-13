شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن : 65 ألف جنيه تعويضًا للمتوفي في حادثة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 65 ألف جنيه للمتوفي في حادثة البحيرة، الناتجة عن انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص حتى الآن فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا.

وقالت إن الحادثة ينطبق عليها تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2012، والقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة، و٥ آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة، مساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لدراسة مدي إمكانية استفادتها من برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، وفق محددات وشروط الاستحقاق.