شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: «مبارك كان يرى أن العمل معه شرف لا يضاهيه شرف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس جامعة الاسكندرية، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يعتقد أن العمل بجانبه أكبر المناصب في الدولة وشرف العمل بجانبه لا يضاهيه شرف، قائلا: «مبارك كان بيقول أننا بنشتغل معه في الرئاسة فلا داعي لأحد أن يتمنى أن يكون وزيرًا وبيقول وانت بتشتغل معايا يعنى أنت تحت الضوء وواخد كل حقوق الوزير وأكثر».
وأفصح الدكتور مصطفى الفقي، في حوار ببرنامج «المصري أفندي» مع الاعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، بأنه كان يتمنى أن يكون أمينا لجامعة الدول العربية، مضيفا: «أمين جامعة الدول العربية كانت تناسبني جدا بسبب اهتماماتي القومي ودراستي وكتبي المعنية بالأمر وعلاقاتي العربية الواسعة من بداية عمري وأنا منخرط في التنظيمات العربية».
وتابع: «لم أكن احب أن أكون وزير خارجية لاني مش حرفي دبلوماسي ولم اسعى لوزارة الخارجية ولكنى عينت فيها بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر، وبالتالي كان اهتمامي اكثر بالثقافة وأفضل اكون في وزارة الثقافة ولكن لم أفضل الخارجية».
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