شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات إزالة الاشغالات و الحواجز من شوارع العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب حملة ادارة الاشغالات بعمال ومعدات الحى، لتحرير شوارع الحي من احتلالها بالحواجز الحديدية والاسمنتية، يضعها افراد لتخصيص أماكن لانتظار السيارات لأنفسهم، والحملة شملت ازالة الحواجز الحديدية والإسمنتية من أمام العقارات والمحلات، وتحرير محاضر إتلاف رصف للمخالفين وإشغال الطريق العام ويتم تحرير غرامة مالية للمخالف لتحقيق الردع العام، كما قامت الحملة برفع الاشغالات من شارع نهضة مصر والثلاثينى وعاطف السادات وطرح البحر والصباح وكسرى وتم تحرير محاضر للمخالفين وإيداع المضبوطات في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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